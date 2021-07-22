Невролог заявил, что будущее - за чипированием мозга

Главный реабилитолог и невролог Урала, директор Клиники Института Мозга Андрей Белкин заявил о том, что в будущим многим пациентам потребуется чипирование мозга. Современная неврология уже развивается в этом направлении, чипы смогут спасти пациентов, перенесших церебральные катастрофы и инсульты.
А будут чипировать мозг? Конечно будут, технологии замещения функций пациентам, которые утратили зрение, утратили слух, патологические паттерны движения, реабилитироваться. Это высокие технологии, у нас пока этого нет, но есть предшественники – например магнитная стимуляция. Этим Илон Маск занимался, мы тоже занимаемся. Спасти человека от инсульта и травмы – это одна история, дать ему возможность нормально жить – другая.
Это направление уже изучают уральские нейробиологи.
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