Невролог заявил, что будущее - за чипированием мозга

А будут чипировать мозг? Конечно будут, технологии замещения функций пациентам, которые утратили зрение, утратили слух, патологические паттерны движения, реабилитироваться. Это высокие технологии, у нас пока этого нет, но есть предшественники – например магнитная стимуляция. Этим Илон Маск занимался, мы тоже занимаемся. Спасти человека от инсульта и травмы – это одна история, дать ему возможность нормально жить – другая.