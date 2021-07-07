Ночью в Екатеринбурге полностью сгорели две дачи и машина

Сегодня ночью, 7 июля около 1.37 в садовом некоммерческом товариществе на третьем километре ЕКАДа произошел крупный пожар. Пламя охватило почти 500 квадратных метров участков, полностью сгорели две дачи и автомобиль "ВАЗ 2121", а также несколько надворных построек. К месту возгорания выехали сразу 33 огнеборца.
В тушении пожара были задействованы девять единиц техники и 33 человека личного состава. В 3.23 огонь удалось локализовать, в 3.42 - ликвидировать открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 7 утра.
Спасатели напоминают, сжигать мусор на даче запрещено! (а что с ним делать НАШЕЙ подсказали эксперты). В регионе все еще сохраняется пожароопасный режим. Также не стоит использовать самодельные электроприборы, а в садовых домиках нужно установить предохранители на электросчетчиках и автономные пожарные извещатели. Лучше всего иметь под рукой огнетушитель и бочку с водой.
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