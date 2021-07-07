Ночью в Екатеринбурге полностью сгорели две дачи и машина

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48574

На крупный пожар выехали сразу 33 огнеборца.

Сегодня ночью, 7 июля около 1.37 в садовом некоммерческом товариществе на третьем километре ЕКАДа произошел крупный пожар. Пламя охватило почти 500 квадратных метров участков, полностью сгорели две дачи и автомобиль "ВАЗ 2121", а также несколько надворных построек. К месту возгорания выехали сразу 33 огнеборца.

В тушении пожара были задействованы девять единиц техники и 33 человека личного состава. В 3.23 огонь удалось локализовать, в 3.42 - ликвидировать открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 7 утра.

Пояснили НАШЕЙ в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели напоминают, сжигать мусор на даче запрещено! (а что с ним делать НАШЕЙ подсказали эксперты). В регионе все еще сохраняется пожароопасный режим. Также не стоит использовать самодельные электроприборы, а в садовых домиках нужно установить предохранители на электросчетчиках и автономные пожарные извещатели. Лучше всего иметь под рукой огнетушитель и бочку с водой.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48574

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined