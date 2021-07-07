Ночью в Екатеринбурге полностью сгорели две дачи и машина

Спасатели напоминают, сжигать мусор на даче запрещено! (а что с ним делать НАШЕЙ подсказали эксперты). В регионе все еще сохраняется пожароопасный режим. Также не стоит использовать самодельные электроприборы, а в садовых домиках нужно установить предохранители на электросчетчиках и автономные пожарные извещатели. Лучше всего иметь под рукой огнетушитель и бочку с водой.

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