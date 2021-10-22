Свердловская полиция изъяла больше 12,5 тонн паленого алкоголя

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Именно от него погибло уже 24 человека.

Свердловская полиция изъяла больше 12,5 тонн суррогатного алкоголя, в составе которого нашли ядовитый метанол. Его обнаружили на рынках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста и других муниципалитетов. В Следственном комитете НАШЕЙ подтвердили, что от паленой водки погибли уже 24 уральца. Сыщики продолжают искать пострадавших, опрошено больше 50 человек. Двоих продавцов паленки ранее задержали на рынке "Ботанический", где и была точка сбыла смертельной продукции.

Там же обнаружили и изъяли большое количество десятилитровых канистр из под суррогата. Часть емкостей имела наклейки "Вита-Септ", на других была надпись "Этиловый спирт", остальные хранились без маркировки. Один из задержанных и ранее привлекался к административной ответственности за реализацию сомнительного качества алкоголя и за незаконное предпринимательство. В настоящее время полиция проводит широкомасштабную профилактическую акцию под названием «Алкоголь». Тщательным проверкам подвергаются все без исключения рыночные комплексы и торговые точки региона, юридические и физические лица, осуществляющие хранение или реализацию спиртосодержащей продукции.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Тем временем следователи задержали третьего подозреваемого, всем им грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент задержанные отрицают свою вину. Они будут находится под стражей до 15 декабря. Ранее в полиции подробнее рассказали о жертвах смертельно опасного спирта.

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