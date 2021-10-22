Свердловская полиция изъяла больше 12,5 тонн паленого алкоголя

Там же обнаружили и изъяли большое количество десятилитровых канистр из под суррогата. Часть емкостей имела наклейки "Вита-Септ", на других была надпись "Этиловый спирт", остальные хранились без маркировки. Один из задержанных и ранее привлекался к административной ответственности за реализацию сомнительного качества алкоголя и за незаконное предпринимательство. В настоящее время полиция проводит широкомасштабную профилактическую акцию под названием «Алкоголь». Тщательным проверкам подвергаются все без исключения рыночные комплексы и торговые точки региона, юридические и физические лица, осуществляющие хранение или реализацию спиртосодержащей продукции.