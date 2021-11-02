Свердловские учреждения образования снова переведут на дистант

Напомним, несмотря на рекомендацию властей отправить всех студентов на дистанционное образование, в Екатеринбурге на период нерабочих дней учиться продолжили студенты Уральского колледжа недвижимости и управления им. Егора Летова. Обучающиеся возмутились решением руководства колледжа.

Решение по вузам и школам региона еще не принято.

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