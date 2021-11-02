Свердловские учреждения образования снова переведут на дистант

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Пока что решение властей касается техникумов и колледжей.

Свердловские учреждения образования снова переведут на дистанционный режим работы. Сегодня, 2 ноября, НАШЕЙ в оперштабе сообщили о переводе на дистант обучающихся техникумов и колледжей. Кроме того, власти рекомендовали перевести на удаленную работу всех непривитых граждан.

В настоящий же момент прорабатываются следующие изменения в указ №100 о режиме повышенной готовности. Отдельным решением станет перевод учреждений среднего профессионального образования на дистанционное обучение. В настоящее время для этого готовится нормативная база.

Сообщили НАШЕЙ в оперштабе.

Напомним, несмотря на рекомендацию властей отправить всех студентов на дистанционное образование, в Екатеринбурге на период нерабочих дней учиться продолжили студенты Уральского колледжа недвижимости и управления им. Егора Летова. Обучающиеся возмутились решением руководства колледжа.


Решение по вузам и школам региона еще не принято.

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