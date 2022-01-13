Трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму для пассажиров запустят только в мае 2022 года

На маршруте длиной 17 километров будет 14 остановок. Напомним, технически новая трамвайная линия готова на 100%, но незаконченными остались работы по благоустройству прилегающей территории. Закончат их только весной. Время пути между Верхней Пышмой и Екатеринбургом теперь составит 25-30 минут.

Кроме того, губернатор пояснил, что необходимо для того, чтобы трамваи в Екатеринбурге работали бесперебойно.