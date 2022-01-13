Трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму для пассажиров запустят только в мае 2022 года

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До этого времени будут идти технические работы.

Трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму для пассажиров запустят только в мае 2022 года. Об этом сегодня, 13 января, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на итоговой пресс-конференции. До этого времени трамваи будут проходить испытания.

Будут закуплены 11 первых трамваев, и мы уже в мае должны запустить полноценное движение по ветке.

Заявил губернатор.

На маршруте длиной 17 километров будет 14 остановок. Напомним, технически новая трамвайная линия готова на 100%, но незаконченными остались работы по благоустройству прилегающей территории. Закончат их только весной. Время пути между Верхней Пышмой и Екатеринбургом теперь составит 25-30 минут.


Кроме того, губернатор пояснил, что необходимо для того, чтобы трамваи в Екатеринбурге работали бесперебойно.

Это вопрос организации. Нужно привлечь специалистов, чтобы организовать правильное, беспрерывное движение. Старые рельсы мы перекладывать не будем в другое место, по ним будут ходить новые трамваи. Вокруг этих сетей уже сложилась инфраструктура.

Добавил Куйвашев.

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