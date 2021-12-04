Уральский актер Константин Юшкевич: «Мне не хотелось бы пробовать на себе гипноз»

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Актер поделился с НАШЕЙ воспоминаниями об учебе в Свердловске, а еще мы поговорили о гипнозе и новом сериале "Инсомния".

С 22 ноября в 19.30 на телеканале ТВ-3 показывают новую мистическую драму «Инсомния». Одну из ролей в ней сыграл Константин Юшкевич. Актер родился в Свердловске, а в 1991 году окончил Екатеринбургский театральный институт.


Это история о психотерапевте-гипнологе Юрии Шталь, который погружает пациентов в их прошлые жизни. Однако врач не может победить бессонницу. С недугом он борется походами в стриптиз-клуб, где встречает девушку с символом из его сна…Константин Юшкевич в драме играет семьянина Петра, жена которого страдает от панических атак и будет лечиться у Шталя.

Главный герой драмы, которого играет Гоша Куценко, использует в своих методах гипноз. А вы сами верите в силу гипноза?

Наверняка эта методика приносит свои плоды. Однако мне не хотелось бы пробовать на себе гипноз. Не люблю, когда лезут ко мне в голову, и вообще – человеческий разум – это очень хрупкая конструкция. Овладеть техникой гипноза могут далеко не все, наверное, поэтому практика гипноза не так распространена.

ответил НАШЕЙ Константин Юшкевич.
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Драматическая составляющая мне была ясна: жизнь героя, его характер. Я не понимал, как играть сцену с гипнозом, потому что на себе его никогда не испытывал. В интернете очень мало видеоматериала, который мог бы дать мне понимание хотя бы как это визуально выглядит. Поэтому я пообщался с режиссером, он мне рассказал.

пояснил актер.

В одном из интервью вы сказали, что любите «забавность» в героях. Будет ли ваш герой таким?

Да, я люблю забавных героев, но этот, наверное, таким не будет. Я люблю, когда герои получаются живые, настоящие, узнаваемые, чтобы зритель мог сказать «да, я знаю такого человека». Вот таким будет мой герой, я постарался его таким сделать.

ответил Константин Евгеньевич.
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Думаю, исправлять ничего я бы не стал. Это моя жизнь, от нее никуда не денешься. И вообще, как много раз учил нас кинематограф, если изменить что-то в прошлом, это может закончиться путаницей в будущем.

сказал Константин.

Если бы у вас была бы возможность вернуться в прошлое и что-то исправить, что бы это было?

Каково это — играть с такой звездой, как Гоша Куценко?

Мы с Гошей знакомы уже много лет: работали с ним вместе на разных проектах. Вообще, он человек-праздник. Общаться с ним – всегда значит получать позитивные эмоции.

пояснил Константин Юшкевич.
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Как вы переживаете пандемию, удается держаться на плаву?

Мне очень сильно повезло, потому что у меня есть кинопроекты, съемки которых прекращались только во время карантина в прошлом году. Сейчас съемки идут. Люди сидят на карантине, и им нужно что-то смотреть: фильмы и сериалы их морально поддерживают.

пояснил актер.

А какие фильмы вы сами любите смотреть?

Вообще, я киноман. Когда я жил в Свердловске, я зачастую даже специально ездил в неблагополучные районы, чтобы посмотреть какое-нибудь кино. Сейчас мне очень нравится смотреть сериалы

поделился Константин.
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Вы живете в Москве сейчас. Не скучаете по родному Екатеринбургу?

Я уже живу в Москве дольше, чем прожил когда-то в Свердловске. Я очень люблю родной город и часто приезжаю в Екатеринбург, но не знаю, скучаю ли я. Это другое чувство, ведь возвращаться насовсем я туда не хочу, так как полюбил Москву.

рассказал НАШЕЙ Константин.

Какие воспоминания у вас остались от учебы в уральском театральном институте?

У нас был очень сильный, талантливый курс. Большинство ребят стали актерами, режиссерами или даже руководителями театров. У нас была совершенно иная атмосфера, чем в Москве. Я очень благодарен студенческим годам и своему мастеру за то, что мне привили чувство ответственности и поставили планку, ниже которой нельзя опускаться. Это была первая ступень, без которой, может быть, у меня ничего бы не получилось.

подытожил Константин.

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