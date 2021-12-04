Уральский актер Константин Юшкевич: «Мне не хотелось бы пробовать на себе гипноз»

С 22 ноября в 19.30 на телеканале ТВ-3 показывают новую мистическую драму «Инсомния». Одну из ролей в ней сыграл Константин Юшкевич. Актер родился в Свердловске, а в 1991 году окончил Екатеринбургский театральный институт.

Это история о психотерапевте-гипнологе Юрии Шталь, который погружает пациентов в их прошлые жизни. Однако врач не может победить бессонницу. С недугом он борется походами в стриптиз-клуб, где встречает девушку с символом из его сна…Константин Юшкевич в драме играет семьянина Петра, жена которого страдает от панических атак и будет лечиться у Шталя.