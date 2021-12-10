В Екатеринбурге силовики уничтожили 285 кг санкционного сыра и хамона

В Екатеринбурге Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Россельхознадзор уничтожили 285 кг санкционного сыра и хамона (прим. НАШЕЙ колбаса, деликатес), обнаруженного в магазине в центре города. Сотрудники магазина "Полон амбар" были в школе от внезапной проверки, однако не стали отрицать своей вины в продаже сыра и хамона, привезенного из Испании, Франции, Италии и Польши. Ввоз продуктов из этих стран в Россию запрещен по указу президента Владимира Путина.

Итого из магазина изъяли 110 кг мяса и 175 кг сыра. По предварительной оценке, уничтоженный товар оценили в 500 тысяч рублей. Некоторую фермерскую продукцию изъяли из-за отсутствия маркировки. По мнению Россельхознадзора, если происхождение продукта не установлено - в нем могут содержаться опасные бактерии.

На владельца сети возбудили административное дело за "Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства".

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