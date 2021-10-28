Екатеринбуржцы могут остаться без мандаринов на Новый год

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Роспотребнадзор нашел в турецких фруктах пестициды.

Екатеринбуржцы могут остаться без мандаринов на Новый год. С 29 октября Роспотребнадзор приостанавливает ввоз турецких мандаринов на территории России. В данной продукции санврачи нашли пестициды.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие", страна происхождения – Турция, нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

Заявили в Роспотребнадзоре РФ.

Ввоз останавливается до особого распоряжения санврачей, чтобы не допустить среди населения массовых отравлений. Об изменениях уже в курсе таможенные службы. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На особом контроле ведомства будут и другие фрукты.

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