Екатеринбуржцы могут остаться без мандаринов на Новый год. С 29 октября Роспотребнадзор приостанавливает ввоз турецких мандаринов на территории России. В данной продукции санврачи нашли пестициды.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие", страна происхождения – Турция, нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.
Ввоз останавливается до особого распоряжения санврачей, чтобы не допустить среди населения массовых отравлений. Об изменениях уже в курсе таможенные службы. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На особом контроле ведомства будут и другие фрукты.
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