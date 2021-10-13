В Свердловской области расширят обязательную COVID-вакцинацию

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После принятых мер количество привитых свердловчан выросло в два раза.

В Свердловской области расширят список категорий профессий, подлежащих к обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 13 октября, заявила замначальника Роспотребнадзора Екатеринбурга Ольга Лосевская. Главный санврач по Свердловской области готовит соответствующее постановление.


За неделю количество привитых от COVID-19 свердловчан выросло в два раза, сообщил вице-губернатор Павел Креков. Количество вакцинированных растет с каждым днем после того, как власти ужесточили COVID-меры.

Первое направление работы – активизация процесса вакцинации, указ главного санврача об обязательной вакцинации категорий граждан и появление указа, связанного с введением зон свободных от ковида, привело к том у что за одну неделю количество вакцинированных выросло в два раза. Принятые меры преследуют цель стабилизировать заболеваемость, уменьшить количество погибших. И иных эффективных способов просто не существует в природе.

Пояснил Павел Креков.

За неделю в Свердловской области развернули 500 коек, в резерве сейчас - 13%. Если рост заболеваемости не остановится, оперштаб будет продолжать открывать новые койки, в том числе переводить больницы, оказывающие плановую помощь, в режим COVID-госпиталей. Практически все койки обеспечены кислородными подводками.

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