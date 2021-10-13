В Свердловской области расширят обязательную COVID-вакцинацию

В Свердловской области расширят список категорий профессий, подлежащих к обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 13 октября, заявила замначальника Роспотребнадзора Екатеринбурга Ольга Лосевская. Главный санврач по Свердловской области готовит соответствующее постановление.

За неделю количество привитых от COVID-19 свердловчан выросло в два раза, сообщил вице-губернатор Павел Креков. Количество вакцинированных растет с каждым днем после того, как власти ужесточили COVID-меры.