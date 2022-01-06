В Свердловскую область на Рождество придут сильные снегопады. Сегодня, 6 января, синоптики и специалисты МЧС выпустили экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. По их данным 7 января в регионе ожидается сильный снег. Попросить помощи если вы застряли на дороге или попали в другое происшествие можно по тел. "101" и "112".
В связи со снегопадом спасатели призывают водителей соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении маневров на дороге! Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.
Спасатели призывают уральцев соблюдать правила безопасности: обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, особенно если с них свисают части различных конструкций, которые из-за метели могут упасть. Обходите также ЛЭП и другие источники опасности. Напомним, что на завтра синоптики обещают резкое потепление до 0 градусов. Будьте внимательны! Рекомендуется в период непогоды и вовсе не выходить из дома.
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