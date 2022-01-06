В Свердловскую область на Рождество придут сильные снегопады

Спасатели призывают уральцев соблюдать правила безопасности: обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, особенно если с них свисают части различных конструкций, которые из-за метели могут упасть. Обходите также ЛЭП и другие источники опасности. Напомним, что на завтра синоптики обещают резкое потепление до 0 градусов. Будьте внимательны! Рекомендуется в период непогоды и вовсе не выходить из дома.

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