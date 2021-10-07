Главный эпидемиолог Урала Александр Харитонов сегодня, 7 октября, пояснил принцип работы вакцинации от коронавируса. Он поддержал как обязательную вакцинацию, так и введение системы QR-кодов и пояснил, что именно привитые граждане не могут заразить друг друга, даже будучи носителями инфекции. В такой среде вирус просто умирает.
Я это поддерживаю, потому что это еще один из методов, чтобы убедить наших жителей привиться от коронавирусной инфекции. К сожалению, без административного ресурса наши жители не осознают важность вакцинации. Если я привитой и я хочу посетить какое-то мероприятие я должен быть уверен, что там люди защищены от вируса. Если сегодня привитой человек приходит в коллектив, и у него можно обнаружить по ПЦР диагностике коронавирус, то среди привитых он не получит дальнейшего распространения. И сам вирус будет ослабевать. Поэтому я за то, чтобы такие зоны у нас были.
После того, как в Свердловской области объявили обязательную вакцинацию, количество желающих привиться увеличилось в полтора раза. Но если темпы вакцинации не увеличатся, то в регионе примут еще более серьёзные меры. Такими мерами, по мнению эпидемиолога, может стать обязательная вакцинация пожилых либо их самоизоляция, а также массовое ПЦР-тестирование, как в Москве.
Массовое тестирование наших жителей города и области пока не планируется. Москва – это город, с которого мы берем примем, то есть посмотрим, как получиться в Москве и потому уже будем решать.
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