Я это поддерживаю, потому что это еще один из методов, чтобы убедить наших жителей привиться от коронавирусной инфекции. К сожалению, без административного ресурса наши жители не осознают важность вакцинации. Если я привитой и я хочу посетить какое-то мероприятие я должен быть уверен, что там люди защищены от вируса. Если сегодня привитой человек приходит в коллектив, и у него можно обнаружить по ПЦР диагностике коронавирус, то среди привитых он не получит дальнейшего распространения. И сам вирус будет ослабевать. Поэтому я за то, чтобы такие зоны у нас были.