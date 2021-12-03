Всероссийский Дед Мороз исполнил мечту ребенка с ДЦП из Екатеринбурга

Всероссийский Дед Мороз исполнит мечты ребят из Екатеринбурга в рамках благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ». Свой подарок уже получил 14-летний Илья с ДЦП, мальчик только недавно начал ходить. Илье очень нравится читать стихи Пушкина и Лермонтова, а еще он занимается легкой атлетикой. На Новый год Дед Мороз подарил ему планшет для учебы.

Сюрприз вскоре получит и 8-летний Стас, у мальчика сахарный диабет, но это не мешает ему прекрасно играть на флейте. Мальчик попросил у Деда Мороза покататься на лимузине и отпраздновать День Рождения вместе с друзьями.