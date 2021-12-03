Всероссийский Дед Мороз исполнил мечту ребенка с ДЦП из Екатеринбурга

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А другого мальчика Дед Мороз обещал покатать на лимузине.

Всероссийский Дед Мороз исполнит мечты ребят из Екатеринбурга в рамках благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ». Свой подарок уже получил 14-летний Илья с ДЦП, мальчик только недавно начал ходить. Илье очень нравится читать стихи Пушкина и Лермонтова, а еще он занимается легкой атлетикой. На Новый год Дед Мороз подарил ему планшет для учебы.


Сюрприз вскоре получит и 8-летний Стас, у мальчика сахарный диабет, но это не мешает ему прекрасно играть на флейте. Мальчик попросил у Деда Мороза покататься на лимузине и отпраздновать День Рождения вместе с друзьями.

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Кроме того, вскоре Дед Мороз посетит Свердловский поселок Незвай. Директор местной школы Татьяна Николаевна попросила отвезти ребят на экскурсию в зоопарк, океанариум или цирк. Поселок находится в 140 километрах от Екатеринбурга. А для школы директор попросила профессиональный фотоаппарат, поскольку старое оборудование сломалось, и уже давно детей никто не снимал.


Напомним, 13 декабря жители Екатеринбурга смогут пообщаться с Дедом Морозом лично. Всего в рамках своего путешествия от посетит 22 города, где подарит подарки детям из 50 социальных учреждений и 60 семей, нуждающихся в помощи.

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