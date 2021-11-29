Юные екатеринбургские конькобежцы завоевали золото на Кубке Мира

Юные екатеринбургские конькобежцы Екатерина Кошелева и Владимир Семирунний завоевали золото на Кубке Мира, сообщили сегодня, 29 ноября, в мэрии Екатеринбурга.
Воспитанники спортивной школы "Юность" сразились за призовые места в Германии, они выступили в составе российской сборной и заполучили сразу несколько наград. Тренировал ребят Михаил Аборщиков.
Так, Екатерина Кошелева соревновалась в возрастной группе от 19 до 23 лет и получила сразу три медали: золотую на дистанции 3000 метров, серебряную на дистанции 1500 метров и бронзовую на дистанции 1000 метров. Второй екатеринбуржец, Владимир Семирунний, стал первым среди юниоров по итогам забегов на дистанцию 3000 метров. Поздравляем юных медалистов!
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