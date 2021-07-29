Екатеринбургские врачи прооперировали ребенка во время родов

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Малыш был связан с мамой пуповиной.

В Екатеринбурге врачи прооперировали ребенка прямо во время родов. Специалисты Областной детской клинической больницы впервые спасли малыша при помощи нового метода EXIT. Маме сделали кесарево сечение, но пуповину перерезать не стали. Через нее и практически целую плаценту малыш получал кислород, а хирург - устанавливал протез верхних дыхательных путей.

Ребенок с патологией верхних дыхательных путей оставался на плацентарном кровотоке, что позволило нам выполнить операцию по обеспечению возможности дыхания новорожденного. Данная патология практически не оставляет шанса на благоприятный исход беременности, но благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады, нам удалось протезировать функцию дыхания.

отметил заместитель главного врача по хирургии Юрий Баранов.

Метод EXIT требует слаженной работы акушеров-гинекологов, неонатологов и хирургов. Малыш родился на 30 неделе весом в 1700 грамм. Но без этой операции шансов на жизнь у него было бы значительно меньше. Подобную операцию провели в Екатеринбурге впервые.

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