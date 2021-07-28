Врач рассказала, почему нельзя слишком часто пить лекарства

Кроме того, пациенты с поражениями печени гораздо тяжелее переносят короанвирус и чаще попадают в реанимацию. А вот прививку от COVID-19 при гепатитах ставить можно. Что еще часто становится причиной гепатитов?

Алкоголь. Аутоимунные заболевания. Жировой гепатоз (ожирение печени).

В Свердловской области наблюдаются 36,5 тысяч пациентов с различными видами гепатитов. В первом полугодии прирост больных составил 1432 новых пациента. Елена отметила, что эту цифру можно смело умножать на три, так как далеко не все обращаются за медицинской помощью.

Гепатит передается в основном через кровь. Так, вирус может попасть в организм через уколы, пирсинг, маникюр. Гораздо реже заражение происходит при половом контакте (гепатит С - 2-3%, гепатит B и Дельта - 30-40%). От матери к ребенку передается в основном гепатит С, таких малышей прививают от инфекции в первые часы после рождения. Тем, кто собирается путешествовать на юг, например, отправиться в Африку, рекомендовано поставить платную прививку от гепатита А.

Также из-за пандемии врачи не успевают вовремя делать пациентам с гепатитами трансплантацию печени.