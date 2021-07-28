Врач рассказала, почему нельзя слишком часто пить лекарства

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Неправильные назначения препаратов спровоцировали рост лекарственных гепатитов в области.

Главный гастроэнтеролог Урала и руководитель гепатологического центра Елена Бессонова рассказала, чем чреват частый прием лекарств. Во время пандемии резко увеличилось число больных лекарственным гепатитом. Частый прием антибиотиков, антивирусных, неправильные назначения препаратов врачами, в том числе и при коронавирусной инфекции этому только поспособствовало.

В начале пандемии и сейчас очень часто назначается антибактериальная терапия – антибиотики, жаропонижающие и другие противовирусные препараты. Само назначение нескольких препаратов уже приводит к повреждению печени. Противовоспалительные средства, которые принимаются несколько раз в день в течение недели вызывают повреждающий эффект. Назначение антибиотиков при ковиде нецелесообразно до тех пор, пока к вирусной инфекции не присоединилась бактериальная. Поражения печени выявляются, как правило, уже после выписки больного домой.

Рассказала НАШЕЙ Елена Бессонова.

Кроме того, пациенты с поражениями печени гораздо тяжелее переносят короанвирус и чаще попадают в реанимацию. А вот прививку от COVID-19 при гепатитах ставить можно. Что еще часто становится причиной гепатитов?

  1. Алкоголь.
  2. Аутоимунные заболевания.
  3. Жировой гепатоз (ожирение печени).

В Свердловской области наблюдаются 36,5 тысяч пациентов с различными видами гепатитов. В первом полугодии прирост больных составил 1432 новых пациента. Елена отметила, что эту цифру можно смело умножать на три, так как далеко не все обращаются за медицинской помощью.


Гепатит передается в основном через кровь. Так, вирус может попасть в организм через уколы, пирсинг, маникюр. Гораздо реже заражение происходит при половом контакте (гепатит С - 2-3%, гепатит B и Дельта - 30-40%). От матери к ребенку передается в основном гепатит С, таких малышей прививают от инфекции в первые часы после рождения. Тем, кто собирается путешествовать на юг, например, отправиться в Африку, рекомендовано поставить платную прививку от гепатита А.


Также из-за пандемии врачи не успевают вовремя делать пациентам с гепатитами трансплантацию печени.

Сегодня в листе ожидания состоят 65 человек, это полностью обследованные пациенты. Нуждающихся – больше. Ковид подорвал наши планы, безусловно, трансплантация застопорилась. В 2021 году мы сделали одну треть из запланированных операций. Умирает много, за 2020 год летальность составила 38% , эти люди не дождались трансплантации.

Добвила руководитель свердловского гепатологического центра.

Чтобы защитить себя рекомендуется раз в год сдавать биохимический анализ крови и тест на антитела к различным гепатитам.

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