Сегодня, 8 ноября, портал "Госуслуги" обнулил QR-коды о вакцинации от коронавируса у россиян, которые поставили прививку этой весной (полгода назад). Теперь QR-коды действуют полгода, даже если прививку вы поставили ранее. Это связано с выходом в свет указа Министерства Здравоохранения РФ об утверждении новой формы сертификата о вакцинации против коронавируса.

Больше, чем у сотни жителей Екатеринбурга коды резко оказались просроченными. Попасть по таким QR-кодам теперь нельзя ни ф торговые центры, ни в рестораны, и в другие COVID-free зоны. Многие возмутились тем, что никто их не предупредил о том, что время действия кода истекает.