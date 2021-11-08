Сегодня, 8 ноября, портал "Госуслуги" обнулил QR-коды о вакцинации от коронавируса у россиян, которые поставили прививку этой весной (полгода назад). Теперь QR-коды действуют полгода, даже если прививку вы поставили ранее. Это связано с выходом в свет указа Министерства Здравоохранения РФ об утверждении новой формы сертификата о вакцинации против коронавируса.
Больше, чем у сотни жителей Екатеринбурга коды резко оказались просроченными. Попасть по таким QR-кодам теперь нельзя ни ф торговые центры, ни в рестораны, и в другие COVID-free зоны. Многие возмутились тем, что никто их не предупредил о том, что время действия кода истекает.
Ну что, господа вакцинировавшиеся весной, у вас тоже срок действия сертификата истек? Еще вчера был год, а сегодня полгода. Прекрасный сюрприз от дорогого, любимого правительства. Видимо, они решили, что очереди на вакцинацию какие-то маленькие и нужно срочно загнать туда тех, кто ставил прививку до мая. А предупредить об этом заранее, конечно, никак нельзя. Секретность! Чтобы враг не догадался.
Автоматическое обновление сертификатов продолжится до 1 марта 2022 года. Настоятельно рекомендуем вам проверить "срок годности" вашего сертификата о вакцинации и QR-кода. В новой справке будет указано место, где вам поставили вакцину, наименование вакцины, также сертификат будет переведен на английский язык.
Пишите в комментариях, а вы заметили обновления? Действует ли у вас код или вы тоже столкнулись с такой проблемой?
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