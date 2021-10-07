Медицинская фракция Гордумы Екатеринбурга потратила 8 млн рублей на помощь врачам

В медицинской фракции Гордумы Екатеринбурга подвели итоги работы за семь месяцев. За все время депутатам удалось найти 8 млн рублей для медицинских учреждений города. Эти деньги потратили на то, чтобы:

Приобрести автомобиль LADA Largus для больницы №23 и машину скорой помощи для паллиативного центра. Купить паровой стерилизатор и диагностический комплекс для больницы №14. Купить пульсоксиметры, ингаляторы, тонометры, бактерицидные облучатели, ингаляторы, спирографы, индикаторы внутриглазного давления холодильники для хранения и транспортировки вакцины и другое оборудование. Благоустроить больницы: установить новые скамейки и организовать своевременный вывоз мусора. Найти волонтеров для помощи врачам. Организовать доплату медикам за внеурочную работу на выездной вакцинации.

Также медицинская фракция организовывала выездную вакцинацию от коронавируса во дворах. В Екатеринбурге возможностью поставить прививку почти не выходя из дома воспользовались 10 тысяч человек. К концу года планируется привить еще столько же.