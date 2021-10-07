Медицинская фракция Гордумы Екатеринбурга потратила 8 млн рублей на помощь врачам

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Подводим итоги работы депутатов.

В медицинской фракции Гордумы Екатеринбурга подвели итоги работы за семь месяцев. За все время депутатам удалось найти 8 млн рублей для медицинских учреждений города. Эти деньги потратили на то, чтобы:

  1. Приобрести автомобиль LADA Largus для больницы №23 и машину скорой помощи для паллиативного центра.
  2. Купить паровой стерилизатор и диагностический комплекс для больницы №14.
  3. Купить пульсоксиметры, ингаляторы, тонометры, бактерицидные облучатели, ингаляторы, спирографы, индикаторы внутриглазного давления холодильники для хранения и транспортировки вакцины и другое оборудование.
  4. Благоустроить больницы: установить новые скамейки и организовать своевременный вывоз мусора.
  5. Найти волонтеров для помощи врачам.
  6. Организовать доплату медикам за внеурочную работу на выездной вакцинации.

Также медицинская фракция организовывала выездную вакцинацию от коронавируса во дворах. В Екатеринбурге возможностью поставить прививку почти не выходя из дома воспользовались 10 тысяч человек. К концу года планируется привить еще столько же.

Мы никого не заставляем и не агитируем. Я сам противник обязательной вакцинации. Но общаемся с врачами и видим реальную картину. Только 10% вакцинированных попадает в реанимацию, а шансы выжить у привитых в 13 раз больше. Эти цифры - лучший аргумент от сомнений.

Рассказал НАШЕЙ глава фракции Алексей Вихарев.

В ближайших планах у депутатов пригласить в фракцию избранных от Екатеринбурга членов Свердловского Заксобрания, провести выездные заседания в больницах и продолжать обновлять медицинское оборудование в местных поликлиниках.

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