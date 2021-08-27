Мэрия Екатеринбурга объявила даты каникул у школьников

Мэрия Екатеринбурга назвала даты каникул у школьников на 2021/2022 год. Согласно постановлению государственного санитарного врача у первоклассников будут дополнительные каникулы. Для малышей из Екатеринбурга выходными будут дни с 7 февраля по 13 февраля. Остальные дети отдыхают по графику:
- Осенние каникулы с 1 ноября по 7 ноября.
- Зимние каникулы с 1 января по 9 января.
- Весенние каникулы с 21 марта по 27 марта.
Данные даты рекомендованы Департаментом образования Екатеринбурга, но школы могут менять их по своему усмотрению.
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