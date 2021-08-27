РЖД возвращает скидки на проезд для школьников и студентов

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Рассказываем об условиях акции.

С 1 сентября РЖД снова запускает акцию, в рамках которой школьники и студенты могут покупать билеты на пригородные поезда с 50% скидкой. Акция действует в Свердловской, Тюменской области и ХМАЮ вплоть до 15 июня 2022. Можно купить билет и на электричку, и на "Ласточку".


Условия: школьники должны предоставить справку, подтверждающую их обучение в учреждение, акция действует только на детей старше 7 лет. Студентам достаточно показать продленный студенческий билет.


Оформить льготный проездной можно в пригородных кассах и мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Но перед этим нужно подтвердить свой аккаунт, чтобы это сделать - покажите свой паспорт и СНИЛС, а также студенческий или справку из школы в любой кассе РЖД.

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