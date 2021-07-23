В Екатеринбурге демонтируют 73 километра ненужных заборов

Сегодня, 23 июля, Алексей Орлов принял решение о демонтаже всех лишних заборов в Екатеринбурге. Таковых оказалось аж 73 километра, пришлось составить реестр участков с бесполезными заборами. Демонтаж уже согласовали в УГИБДД. Впервые речь об этом зашла в начале июня.
Как и обещал, начинаем демонтаж ненужных ограждений в Екатеринбурге. Стартуем с центральной части Екатеринбурга, потом пойдем в другие районы города. Всего будет демонтировано 254 объекта общей протяженностью 73 километра. Тратить ресурсы на их содержание больше не будем. Преобразившиеся пространства примут совершенно иной вид. Думаю, что горожане это оценят.
- Некоторые заборы придется оставить. Правила безопасности гласят, что все образовательные учреждения, школы, садики и вузы должны быть огорожены.
- Напомним, ранее вокруг парка УрГУПСа разразился скандал. Его территорию руководство ВУЗа решило обнести забором. Но для жителей Заречного это единственный ближайший парк. В ВУЗе заверили, что горожан все-таки будут пускать на территорию.
- И еще одна радостная новость: в городе вырубят все тополя. Правда уйдет на это не меньше 10-15 лет. Впервые об их вырубке заговорили в гордуме. Депутаты написали обращение с просьбой хотя бы не сажать тополя в новых районах.
- Врачи дали три совета, как спасти себя от приступа аллергии. И почему это заболевание действительно опасно.
- Хорошие новости! После долгого ремонта наконец-то включили фонтан в Дендропарке.
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