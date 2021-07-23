В Екатеринбурге демонтируют 73 километра ненужных заборов

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Для их учета даже создали реестр "бесполезных заборов".

Сегодня, 23 июля, Алексей Орлов принял решение о демонтаже всех лишних заборов в Екатеринбурге. Таковых оказалось аж 73 километра, пришлось составить реестр участков с бесполезными заборами. Демонтаж уже согласовали в УГИБДД. Впервые речь об этом зашла в начале июня.

Как и обещал, начинаем демонтаж ненужных ограждений в Екатеринбурге. Стартуем с центральной части Екатеринбурга, потом пойдем в другие районы города. Всего будет демонтировано 254 объекта общей протяженностью 73 километра. Тратить ресурсы на их содержание больше не будем. Преобразившиеся пространства примут совершенно иной вид. Думаю, что горожане это оценят.

Рассказал Алексей Орлов в своем Instagram.

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