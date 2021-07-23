В Екатеринбурге демонтируют 73 километра ненужных заборов

Как и обещал, начинаем демонтаж ненужных ограждений в Екатеринбурге. Стартуем с центральной части Екатеринбурга, потом пойдем в другие районы города. Всего будет демонтировано 254 объекта общей протяженностью 73 километра. Тратить ресурсы на их содержание больше не будем. Преобразившиеся пространства примут совершенно иной вид. Думаю, что горожане это оценят.