В Екатеринбурге уничтожат полтонны красной лососевой икры, сотрудники Россельхознадзора обнаружили продукцию неизвестного происхождения во время внепланового рейда с полицией города. На складе магазина на улице Малышева было обнаружено 4054 банки красной лососевой зернистой игры (или 567 кг). Вся икра подлежит уничтожению, так как упаковки промаркированы компанией, которая перестала существовать два года назад.
На маркировке данной продукции производителем является предприятие ООО «Персей» (Сахалинская область), которое, согласно данным ЕГРЮЛ, прекратило свою деятельность ровно два года назад. Икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без ветеринарно-санитарной экспертизы. Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю, качество и безопасность ее не подтверждены.
По мнению специалистов ведомства, продукция может быть опасна для употребления. В икре могут находиться возбудители различных заболеваний. На владельца магазина, на складе которого обнаружили "нелегальную" икру, завели дело об административном нарушении. Эксперты Роспотребнадзора при покупке икры советуют обратить внимание на следующее:
- На упаковке с икрой должно быть указано название рыбы, дата изготовления и дата фасовки.
- Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать слово "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Надпись должна быть "выбита" изнутри.
- Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин), с 2008 года она была запрещена.
- Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой.
- Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.
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