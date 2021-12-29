В Екатеринбурге уничтожат полтонны красной лососевой икры

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50298

Это больше четырех тысяч банок!

В Екатеринбурге уничтожат полтонны красной лососевой икры, сотрудники Россельхознадзора обнаружили продукцию неизвестного происхождения во время внепланового рейда с полицией города. На складе магазина на улице Малышева было обнаружено 4054 банки красной лососевой зернистой игры (или 567 кг). Вся икра подлежит уничтожению, так как упаковки промаркированы компанией, которая перестала существовать два года назад.

На маркировке данной продукции производителем является предприятие ООО «Персей» (Сахалинская область), которое, согласно данным ЕГРЮЛ, прекратило свою деятельность ровно два года назад. Икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, без ветеринарно-санитарной экспертизы. Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю, качество и безопасность ее не подтверждены.

Пояснили НАШЕЙ в пресс-службе Россельхознадзора.

По мнению специалистов ведомства, продукция может быть опасна для употребления. В икре могут находиться возбудители различных заболеваний. На владельца магазина, на складе которого обнаружили "нелегальную" икру, завели дело об административном нарушении. Эксперты Роспотребнадзора при покупке икры советуют обратить внимание на следующее:

  • На упаковке с икрой должно быть указано название рыбы, дата изготовления и дата фасовки.
  • Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать слово "ИКРА", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Надпись должна быть "выбита" изнутри.
  • Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин), с 2008 года она была запрещена.
  • Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой.
  • Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Кстати, НАША делится с вами необычными рецептами для новогоднего стола, если оливье и селедка под шубой уже вам надоели. Не забывайте, что пять торговых центров Екатеринбурга 1 января работать не будут. 31 декабря транспорт в уральской столице будет работать дольше, но вот в каникулы доехать куда-либо станет сложнее. С 1 по 10 января количество выходящих на линию автобусов, троллейбусов и трамваев сократят.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50298

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined