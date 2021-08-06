Екатеринбург не пережил ночную грозу: транспорт встал, сломаны 89 светофоров

В ночь на 6 августа в Екатеринбурге прошла гроза и ливень, город опять затопило. На Блюхеровском мосту, улице Бакинских комиссаров - настоящий потоп, из-за воды глохнут автомобили, встал и общественный транспорт (так, на улице Луначарского, Победы и проспекте Космонавтов встали трамваи, а на Щербакова из-за упавшей ветки - троллейбусы). Как сообщили НАШЕЙ в мэрии, молнии повредили 89 светофоров, но уже 46 из них починили аварийные бригады коммунальщиков. Многие автомобилисты остались без номеров машин, а на Самолетной 5/4 залило подъезд. Смотрим подборку самых шокирующих видео и фото!
На местах подтоплений работают аварийные бригады ВОИС, которые следят за работой ливневой канализации и периодически прочищают стоки. Городские коммунальные службы работают в тесном взаимодействии с ГИБДД и совместными усилиями обеспечивают безопасность дорожного движения на объектах, где ведутся аварийно-восстановительные работы.
Как сообщили НАШЕЙ в компании "Россети Урал", на протяжении грозы энергетики зафиксировали 70 отключений электричества, но большая часть линий остались в работе. Тем не менее, без электричества остался ряд населенных пунктов в Сысертском, Белоярском и Березовском городских округах (Сысерть, Большой Исток, Октябрьский, Косулино, Прохладный, Сарапулка, Становая, Верхняя Пышма, Санаторный). А в Екатеринбурге аварии фиксировали в Октябрьском и Чкаловском районах.
В ликвидации последствий стихии было задействовано 35 бригад в составе более 100 человек, 39 единиц техники. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети Урал" 8-800-2200-220 и через портал светлаястрана.рф.
Тем временем синоптики Уралгидрометцентра предупреждают, гроза может продолжится и сегодня, как и дожди. Обещают +23 - +25 градусов. Но вот уже завтра в Екатеринбурге осадков не будет, а тепло останется на том же уровне.
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