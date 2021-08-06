Екатеринбург не пережил ночную грозу: транспорт встал, сломаны 89 светофоров

Как сообщили НАШЕЙ в компании "Россети Урал", на протяжении грозы энергетики зафиксировали 70 отключений электричества, но большая часть линий остались в работе. Тем не менее, без электричества остался ряд населенных пунктов в Сысертском, Белоярском и Березовском городских округах (Сысерть, Большой Исток, Октябрьский, Косулино, Прохладный, Сарапулка, Становая, Верхняя Пышма, Санаторный). А в Екатеринбурге аварии фиксировали в Октябрьском и Чкаловском районах.

В ликвидации последствий стихии было задействовано 35 бригад в составе более 100 человек, 39 единиц техники. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россети Урал" 8-800-2200-220 и через портал светлаястрана.рф.