На части транспорта Свердловской области могут ввести QR-коды

В Свердловской области снова обсуждается идея о введении QR-кодов в общественном транспорте. Однако вице-губернатор Павел Креков подтвердил: тотального QR-кодирования не будет. Ограничения могут ввести на части перевозок: например, такси или междугородних автобусах, но не на городском транспорте. Окончательного решения еще не принято. С подобной инициативной накануне выступили промышленники.
Рассматриваем все предложения, но мы должны их тщательно прорабатывать с экспертами и понимать реальную эпидемиологическую ситуацию. Правительством РФ прорабатываются вопросы с QR-кодированием при авиаперелетах и в поездах. Транспорт - это потенциальный источник опасности, мы это осознаем, но тотального введения QR-кодов на транспорте не будет, какие-то отдельные ячейки этого организма, которые не приведут к дополнительным трудностям в виде пробок, мы будем продумывать, но это не значит, что решение будет принято.
Предполагается, что через два месяца буден виден настоящий эффект от введения QR-кодов в области. Отменят коды, когда уровень заболеваемости кратно снизится (в идеале, по мнению Павла Крекова, приблизится к нулю). Пока что свердловские власти отказались от поблажек даже для самых пострадавших сфер бизнеса - торговых центров, салонов красоты, ресторанов и фитнес-центров. Почти все их предложения были отвергнуты. Свердловские власти же считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.
- Число пассажиров в общественном транспорте Екатеринбурга после введения QR-кодов упало на 12,5%.
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