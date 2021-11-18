На части транспорта Свердловской области могут ввести QR-коды

Рассматриваем все предложения, но мы должны их тщательно прорабатывать с экспертами и понимать реальную эпидемиологическую ситуацию. Правительством РФ прорабатываются вопросы с QR-кодированием при авиаперелетах и в поездах. Транспорт - это потенциальный источник опасности, мы это осознаем, но тотального введения QR-кодов на транспорте не будет, какие-то отдельные ячейки этого организма, которые не приведут к дополнительным трудностям в виде пробок, мы будем продумывать, но это не значит, что решение будет принято.