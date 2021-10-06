Под Екатеринбургом мужчина на полном ходу выпрыгнул из машины и погиб

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До этого он, по предварительной информации, поругался с девушкой-водителем.

Под Екатеринбургом, на 23-м километре Сибирского тракта, 29-лений мужчины выпрыгнул из машины Honda CR-V после ссоры с девушкой и погиб. Автомобиль ехал в сторону Косулино. Мужчина прямо на полном ходу отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул из машины, его тело попало под заднее колесо автомобиля.

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Транспортным средством управляла 34 – летняя женщина, имеющая стаж управления 12 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекалась 3 раза. Она пояснила, что мужчина-пассажир неожиданно отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул из автомашины.

Пояснили в Госавтоинспекции.

Девушку проверили на состояние алкогольного опьянения - она была трезва и пристегнута ремнем безопасности. Для установления причин и обстоятельств аварии на место происшествия выезжал следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. По факту аварии начато расследование.

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