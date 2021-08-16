Синоптики рассказали, какую погоду ждать во второй половине августа

А теперь подробнее о погоде на ближайшие дни. Сегодня, 16 августа, осадков не ждем, зато утром можно успеть застать красивый туман. Днем воздух прогреется до +24-+29 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Завтра, 17 августа, ожидается небольшой дождь и гроза. При этом в области будет жарко, от +26 до +31 градуса, а порывы ветра при грозе до 15 метров в секунду. Однако в Екатеринбурге осадков не ожидается.

В среду, 18 августа, в регионе продолжатся дожди и грозы, станет немного прохладнее, от +22 до +27 градусов. До Екатеринбурга непогода снова не дойдет, а температура будет держаться в пределах от +24 до +26 градусов.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!