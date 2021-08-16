Синоптики рассказали, какую погоду ждать во второй половине августа

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Еще рано прощаться с летом.

В Уралгидрометцентре рассказали о том, какую погоду стоит ждать в августе. Обычно уже в середине последнего летнего месяца среднесуточная температура опускается ниже 15 градусов. Тогда синоптики и прощаются с летом. Но пока что этого не произошло, наслаждаемся последними теплыми днями.

Лето продолжится и прощание с ним отложится, как минимум, до конца недели. Пришедший с севера антициклон в своей западной части пополняется теплым воздухом южных морей и Ближнего Востока. Температура воздуха в период 16-20 августа ожидается: ночью 10-16 градусов, днем 22-27 градуса, в северных районах Свердловской области на 3-4 градуса прохладнее, на Южном Урале (Челябинская, Курганская области) на 4-5 градуса теплее.

Рассказала главный синоптик Урала Галина Шепоренко

А теперь подробнее о погоде на ближайшие дни. Сегодня, 16 августа, осадков не ждем, зато утром можно успеть застать красивый туман. Днем воздух прогреется до +24-+29 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.


Завтра, 17 августа, ожидается небольшой дождь и гроза. При этом в области будет жарко, от +26 до +31 градуса, а порывы ветра при грозе до 15 метров в секунду. Однако в Екатеринбурге осадков не ожидается.


В среду, 18 августа, в регионе продолжатся дожди и грозы, станет немного прохладнее, от +22 до +27 градусов. До Екатеринбурга непогода снова не дойдет, а температура будет держаться в пределах от +24 до +26 градусов.

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