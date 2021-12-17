В Екатеринбурге отстранили от работы больше 50 водителей и кондукторов

В Екатеринбурге больше 50 сотрудников "Гортранса" отстранили от работы при дефиците водителей и кондукторов по причине отсутствия у них вакцинации от коронавируса. На данным момент по данным мэрии на предприятии привито 84,7% сотрудников, переболели коронавирусом или имеют медицинский отвод от вакцинации еще 11,6% водителей, кондукторов и других специалистов. То есть всего на линиях сейчас работает 96,3% сотрудников. 53 человека отказались от вакцинации. Крайний срок вакцинации у сотрудников общественного транспорта прошел еще 15 декабря.

При этом в "Гортрансе" и других транспортных компаниях наблюдается дефицит сотрудников. Об этом открыто заявил Алексей Орлов, он пояснил, что из-за коронавирусных ограничений мигранты ушли с рынка труда. Из-за нехватки водителей общественный транспорт в Екатеринбурге работает не в полном объеме, а в мэрии фиксируют регулярные нарушения графика. Не говоря уже о пассажирах, которые из-за толкучки просто падают в обморок. Дефицит кадров стал одной из причин повышения стоимости проезда в Екатеринбурге до 33 рублей.

По этой же причине мэрии уральской столицы было внесено представление от прокуратуры.