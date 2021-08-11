В Екатеринбурге река Исеть наполнится звездами

В Екатеринбурге на День города реку Исеть наполнят искусственными звездами. Организаторы акции "Звездный канал" STENOGRAFFIA и команда SPEKTR.обещают, что выглядеть это будет невероятно красиво. 14 августа в 22.00 горожан приглашают принять участие и, загадав желание, запустить в реку "звезду" - специально подготовленный диод. Начнется действие на Плотинке, возле музея ИЗО (ул. Воеводина, 5). Позже все фонарики будут выловлены из воды командой организаторов, чтобы не загрязнять реку.

Впервые подобное мероприятие провели в 2016 году в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбурге она была в 2019 году, еще до пандемии.