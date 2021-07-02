На Урале выпал огромный град: фото

Сегодня, 2 июля, на Урале снова выпал огромный град размером с куриное яйцо. На осадки, которые подпортили автомобили и сады уральцев пожаловались жители Ивделя и Таборинского района Свердловской области, а именно - деревни Фирули. Синоптики Уралгидрометцентра уже пообещали, что скоро в регион придут ливневые дожди. А на сегодня и завтра МЧС объявило штормовое предупреждение.
Был вот такой град, сопровождающийся шквалистым ветром. Разбило стекла в доме, посадки в огороде также практически уничтожены.
Сейчас в Екатеринбурге +25 градусов, но воздух прогреется вплоть до + 34. Ожидаются грозы, дожди и ветер до 13 метров в секунду.
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