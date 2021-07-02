На Урале выпал огромный град: фото

Сегодня, 2 июля, на Урале снова выпал огромный град размером с куриное яйцо. На осадки, которые подпортили автомобили и сады уральцев пожаловались жители Ивделя и Таборинского района Свердловской области, а именно - деревни Фирули. Синоптики Уралгидрометцентра уже пообещали, что скоро в регион придут ливневые дожди. А на сегодня и завтра МЧС объявило штормовое предупреждение.