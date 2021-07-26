В Екатеринбурге на месяц изменили маршрут популярного автобуса

В Екатеринбурге на месяц изменится схема движения автобуса №083, сообщили сегодня, 26 июля, в мэрии. На перекрестке улиц Посадская и Белореченская снова продлили работы по строительству тепломагистрали. Работы на этом месте уж слишком затянулись, из-за чего ранее было изменено движение еще двух автобусов и одного троллейбуса.

На свой маршрут №083 автобус вернется только 22 августа. А пока его движение будет организовано так: микрорайон Светлый – Алтайская – Яблоневая – Молодогвардейцев – Лыжников – Щербакова – Белинского – Щорса – 8 Марта – Большакова – Посадская – Разворот – Посадская – Московская – Фурманова – Шаумяна – Серафима Дерябина – Токарей – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Техническая – Расточная – Монтажников.

В направлении к остановке "Монтажников" временно отменяются остановки ТЦ "Фан Фан", Посадская и Белореченская. Вместо них появятся остановки Московская, Чкалова, Ясная.

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